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Уничтожены "Аллигатор" и беспилотники: Воздушные силы рассказали об успехах за минувшие сутки

Фото: Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

За минувшие сутки на разных направлениях зенитно ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили 6 вражеских беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Также в Донецкой области, около 13:30 наши бойцы "приземлили" российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

"Истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары о вражеских позициях, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, в частности протираділокаційними ракетами AGM-88 HARM", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 оккупантов и уничтожили десяток вражеских танков. С начала войны Россия уже потеряла около 51900 солдате.

Также недавно наши военные показали видео в котором они сбили российский ударный вертолет Ми-24.

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