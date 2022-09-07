Десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24 (видео)
Фото: Десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24 (Getty Images)
Украинские бойцы сегодня, 7 сентября, сбили российский ударный вертолет Ми-24. Вражескую цель "приземлили" бригада десантников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования ДШВ ВСУ.
"Это украинское небо! И вражеской авиации здесь не место!", - говорится в сообщении.
Подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают успешно уничтожать технику и живую силу российских оккупантов на одном из направлений. Военным удалось сбить очередной российский ударный вертолет Ми-24.
Напомним, что ВСУ утром "приземлили" российский вертолет в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.