Десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24 (видео)

Украинские бойцы сегодня, 7 сентября, сбили российский ударный вертолет Ми-24. Вражескую цель "приземлили" бригада десантников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования ДШВ ВСУ.

"Это украинское небо! И вражеской авиации здесь не место!", - говорится в сообщении. Подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают успешно уничтожать технику и живую силу российских оккупантов на одном из направлений. Военным удалось сбить очередной российский ударный вертолет Ми-24.