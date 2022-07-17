Уничтожено 160 оккупантов и семь танков: названы новые потери РФ в Украине

За минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать 160 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения войска РФ потеряли 38 300 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.
Общие боевые потери России на 17 июля ориентировочно составили:
Напомним, за день ВСУ на южном направлении уничтожили 36 солдат и офицеров противника.
Кроме того, в районе Александровки Херсонской области ВСУ сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".