Знищено 160 окупантів і сім танків: названі нові втрати РФ в Україні

За минулу добу Збройним силам України вдалося ліквідувати 160 російських окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили 38 300 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 17 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, за день ЗСУ на південному напрямку знищили 36 солдатів і офіцерів противника.
Крім того, в районі Олександрівки Херсонської області ЗСУ збили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".