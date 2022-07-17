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Знищено 160 окупантів і сім танків: названі нові втрати РФ в Україні

Фото: ЗСУ ліквідували за добу 160 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройним силам України вдалося ліквідувати 160 російських окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили 38 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 17 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків - 1684 (+7);
  • бойових броньованих машин - 3879 (+5);
  • артилерійських систем - 846 (+0);
  • РСЗВ - 248 (+1);
  • засоби ППО - 110 (+1);
  • літаків - 220 (+0);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 688 (+1);
  • крилаті ракети - 166 (+4);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+1);
  • спеціальної техніки - 68 (+0).

Нагадаємо, за день ЗСУ на південному напрямку знищили 36 солдатів і офіцерів противника.

Крім того, в районі Олександрівки Херсонської області ЗСУ збили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".

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