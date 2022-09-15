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Уничтожен десант и бунт "мобилизованных": в Луганской ОВА рассказали о ситуации в области

Новина українською →
Четверг 15 сентября 2022 12:23
Уничтожен десант и бунт "мобилизованных": в Луганской ОВА рассказали о ситуации в области Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Бахмутском направлении ВСУ уничтожили вражеский десант. Тем временем в Луганске принудительно мобилизованные устроили бунт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской ОВА.

Оккупационная власть на временно оккупированных территориях Луганской области начала распространять пропагандистские сюжеты на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Утверждает, что якобы "ситуация под контролем".

"В то же время в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части из-за того, что тех, кто на днях еле живым сбежал из-под Балаклеи, хотели сразу отправить на другие позиции в так называемой "ДНР". Протестующих поддержали родственники, которые приехали под стены здания", - добавляет пресс-служба.

Также за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Было подтверждено поражение сосредоточения врага в шести районах, двух взводних опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов.

"На Бахмутском направлении уничтожено значительное количество военнослужащих и военной техники подразделения 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии Вооруженных сил России", - добавляет Луганская ОВА.

Тем временем наши воины продолжают успешно отбивать атаки противника в районах населенных пунктов Спорнре, Соледар, Майорськ, Зайцевое, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

"Также военные подразделения врага жалуются, что из-за нарушения логистического обеспечения имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии", - пишет Луганска ОВА.

Однако, проблемы с логистикой не мешают оккупантам продолжать обстрелы инфраструктуры городов из танков, минометов и артиллерии, в частности:

  • на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцевое, Нью-Йорк, Юрьевка, Веселое, Зайцевое и Сухая Балка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Луганске гражданские устроили бунт против отправки мужчин, которых ВСУ выбили из Харьковской области, в так называемую "ДНР", чтобы продолжить войну уже на Донецком направлении.

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