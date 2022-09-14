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В Луганске мобилизированные устроили бунт против отправки на фронт в так называемую "ДНР" (видео)

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Луганск, Среда 14 сентября 2022 15:54
В Луганске мобилизированные устроили бунт против отправки на фронт в так называемую "ДНР" (видео) Фото: в Луганске мобилизованные устроили бунт (иллстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Луганске устроили бунт против отправки мужчин, которых ВСУ выбили из Харьковской области, в так называемую "ДНР", чтобы воевать уже на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В Луганск вернулись мобилизованные, выбитые из Харьковской области. Вместо отпуска их хотели перебросить на фронт в так называемую "ДНР". Мамкиных героев своей грудью прикрыли женщины, заявив, что никуда они не уйдут", - говорится в сообщении.

В СтратКоме добавляют, что "сами мобилизованные тоже ехать помогать "братскому народу", чтобы вернуться в следующий раз в пакетах, не хотят".

Как сообщалось, очередная ротация российских военных состоит из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки, поскольку они более адаптированы к холодной и морозной погоде.

К тому же, на оккупированной части Луганской области подконтрольные россиянам "администрации" продолжают проводить так называемую "мобилизацию" и отправлять на фронт почти всех, даже мужчин 60+.

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