ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знищений десант та бунт "мобілізованих": в Луганській ОВА розповіли про ситуацію в області

Новость на русском →
Четвер 15 вересня 2022 12:23
Знищений десант та бунт "мобілізованих": в Луганській ОВА розповіли про ситуацію в області Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Бахмутському напрямку ЗСУ знищили ворожий десант. Тим часом у Луганську примусово мобілізовані влаштували бунт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОВА.

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Луганської області почала поширювати пропагандистські сюжети на тлі успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області. Стверджує, що нібито "ситуація під контролем".

"Водночас у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій "ДНР". Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі", - додає пресслужба.

Також протягом минулої доби українська авіація завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Було підтверджено ураження зосередження ворога в шести районах, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

"На Бахмутському напрямку знищено значну кількість військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії Збройних сил Росії", - додає Луганська ОВА.

Тим часом наші воїни продовжують успішно відбивати атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

"Також військові підрозділи ворога жаліються, що через порушення логістичного забезпечення мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії", - пише Луганська ОВА.

Однак, проблеми з логістикою не заважають окупантам продовжувати обстріли інфраструктури міст із танків, мінометів та артилерії, зокрема:

  • на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка, Веселе, Зайцеве і Суха Балка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Луганську цивільні влаштували бунт проти відправки чоловіків, яких ЗСУ вибили з Харківської області, у так звану "ДНР", аби продовжити війну вже на на Донецькому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Луганськ
NEWS
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України