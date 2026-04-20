Унаслідок вибуху біля Рівного восьмеро людей отримали поранення

15:38 20.04.2026 Пн
1 хв
Один з поранених перебуває у важкому стані
aimg Олена Чупровська
Фото: восьмеро людей отримало поранення внаслідок вибуху біля Рівного (Getty Images)

Біля Рівного на підприємстві стався вибух. Унаслідок події поранення отримали восьмеро люде, є тяжкі.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Читайте також: В одному з районів Києва вибухнуло авто: на місці події пожежа

Правоохоронці повідомляють, що вибух стався 20 квітня близько 13 години на території підприємства. Його діяльність не пов'язана з хімічним виробництвом, зазначають у поліції.

Також повідомляється, що після вибуху сталося займання. Унаслідок події восьмеро людей отримали поранення. Серед поранених одна людина перебуває у тяжкому стані.

Фото: поліція працює на місці вибуху біля Рівного (t.me/NPU_Rivne)

"Вирішується питання правової кваліфікації події", - додають у поліції.

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно в одному з районів Києва вибухнуло авто. На місці події виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомляло РБК-Україна, у Броварах стався теракт. Внаслідок вибухової хвилі поранення отримав чоловік. Відомо також, що двоє молодиків, яких затримали поліцейські, діяли на замовлення російських спецслужб.

