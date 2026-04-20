Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В результате взрыва возле Ровно восемь человек получили ранения

15:38 20.04.2026 Пн
1 мин
Один из раненых находится в тяжелом состоянии
aimg Елена Чупровская
Фото: восемь человек получили ранения в результате взрыва возле Ровно (Getty Images)

Возле Ровно на предприятии произошел взрыв. В результате происшествия ранения получили восемь человек, есть тяжелые.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Читайте также: В одном из районов Киева взорвалось авто: на месте происшествия пожар

Правоохранители сообщают, что взрыв произошел 20 апреля около 13 часов на территории предприятия. Его деятельность не связана с химическим производством, отмечают в полиции.

Также сообщается, что после взрыва произошло возгорание. В результате происшествия восемь человек получили ранения. Среди раненых один человек находится в тяжелом состоянии.

Фото: полиция работает на месте взрыва возле Ровно (t.me/NPU_Rivne)

"Решается вопрос правовой квалификации события", - добавляют в полиции.

На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, недавно в одном из районов Киева взорвалось авто. На месте происшествия возник пожар. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщало РБК-Украина, в Броварах произошел теракт. В результате взрывной волны ранения получил мужчина. Известно также, что двое молодых людей, которых задержали полицейские, действовали по заказу российских спецслужб.

