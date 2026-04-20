В результате взрыва возле Ровно восемь человек получили ранения

Правоохранители сообщают, что взрыв произошел 20 апреля около 13 часов на территории предприятия. Его деятельность не связана с химическим производством, отмечают в полиции.

Также сообщается, что после взрыва произошло возгорание. В результате происшествия восемь человек получили ранения. Среди раненых один человек находится в тяжелом состоянии.

Фото: полиция работает на месте взрыва возле Ровно (t.me/NPU_Rivne)

"Решается вопрос правовой квалификации события", - добавляют в полиции.



На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются.