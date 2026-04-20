Унаслідок вибуху біля Рівного восьмеро людей отримали поранення

Біля Рівного на підприємстві стався вибух. Унаслідок події поранення отримали восьмеро люде, є тяжкі.

Як пише РБК-Україна , про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Правоохоронці повідомляють, що вибух стався 20 квітня близько 13 години на території підприємства. Його діяльність не пов'язана з хімічним виробництвом, зазначають у поліції.

Також повідомляється, що після вибуху сталося займання. Унаслідок події восьмеро людей отримали поранення. Серед поранених одна людина перебуває у тяжкому стані.

Фото: поліція працює на місці вибуху біля Рівного (t.me/NPU_Rivne)

"Вирішується питання правової кваліфікації події", - додають у поліції.



На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються.