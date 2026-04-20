ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В результате взрыва возле Ровно восемь человек получили ранения

15:38 20.04.2026 Пн
1 мин
Один из раненых находится в тяжелом состоянии
aimg Елена Чупровская
Фото: восемь человек получили ранения в результате взрыва возле Ровно (Getty Images)

Возле Ровно на предприятии произошел взрыв. В результате происшествия ранения получили восемь человек, есть тяжелые.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Правоохранители сообщают, что взрыв произошел 20 апреля около 13 часов на территории предприятия. Его деятельность не связана с химическим производством, отмечают в полиции.

Также сообщается, что после взрыва произошло возгорание. В результате происшествия восемь человек получили ранения. Среди раненых один человек находится в тяжелом состоянии.

Фото: полиция работает на месте взрыва возле Ровно (t.me/NPU_Rivne)

"Решается вопрос правовой квалификации события", - добавляют в полиции.

На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, недавно в одном из районов Киева взорвалось авто. На месте происшествия возник пожар. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщало РБК-Украина, в Броварах произошел теракт. В результате взрывной волны ранения получил мужчина. Известно также, что двое молодых людей, которых задержали полицейские, действовали по заказу российских спецслужб.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ровно Пожар Взрыв
