В результате взрыва возле Ровно восемь человек получили ранения
Возле Ровно на предприятии произошел взрыв. В результате происшествия ранения получили восемь человек, есть тяжелые.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Правоохранители сообщают, что взрыв произошел 20 апреля около 13 часов на территории предприятия. Его деятельность не связана с химическим производством, отмечают в полиции.
Также сообщается, что после взрыва произошло возгорание. В результате происшествия восемь человек получили ранения. Среди раненых один человек находится в тяжелом состоянии.
Фото: полиция работает на месте взрыва возле Ровно (t.me/NPU_Rivne)
"Решается вопрос правовой квалификации события", - добавляют в полиции.
На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются.
