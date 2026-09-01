Унаслідок атаки РФ на Україну загинув громадянин Індії

Унаслідок нічної атаки Росії на Україну загинув громадянин Індії. Він був серед 12 жертв масованого удару ворога 1 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.
З ночі в багатьох містах і громадах тривала ліквідація наслідків обстрілу. Тільки в Києві та області до робіт залучили майже 350 рятувальників, повідомив президент.
Ворог застосував велику кількість реактивних дронів і балістичних ракет. Пошкоджень зазнала житлова забудова та цивільна інфраструктура в кількох регіонах країни.
"У Борисполі пошкоджено звичайну пʼятиповерхівку. П’ятдесят людей евакуйовано", - заявив Зеленський.
Під ударом опинилися й підприємства міста. Загалом у Борисполі загинули четверо людей, ще 13 отримали поранення.
З вечора по Одесі та області росіяни завдавали ударів керованими авіабомбами й дронами. Тисячі родин лишилися без електропостачання.
Ворог демонстративно пошкодив пункт пропуску на кордоні з Румунією, а також об'єкти експортної інфраструктури.
У Києві удар по залізничному депо забрав життя семи людей.
Атака також зачепила Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Житомирську, Сумську та Дніпровську області.
Загалом унаслідок нічного удару загинули 12 людей. Серед них - громадянин Індії. Ще десятки українців дістали поранення.
Глава МВС Іван Вигівський додав, що громадянин Індії загинув під час удару по Київщині.
Сьогодні він мав відзначати 26-річчя.
Нагадаємо, ще вранці стало відомо, що ворожий удар по Києву пошкодив одразу п'ять районів - Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський і Солом'янський.
Найбільше постраждалих зафіксували в Дарницькому районі. Там загинули семеро людей. В Солом'янському районі дрон влучив у житловий будинок і частково зруйнував його.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Бішкеку закликав відмовитися від "нескінченної війни" заради миру.
Він наголосив, що кожен день бойових дій відкидає людство назад, і закликав вирішувати всі питання мирним шляхом.
Вночі під атакою перебував Бориспільський та Обухівський райони. Через падіння уламків пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури в Обухівському районі.
Там постраждала одна людина.