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В результате атаки РФ на Украину погиб гражданин Индии

10:16 01.09.2026 Вт
2 мин
Всего из-за массированного удара РФ погибли 12 человек
aimg Елена Чупровская
Фото: Атака РФ на Украину унесла жизни гражданина Индии (t.me/dsns_telegram)

В результате ночной атаки России на Украину погиб гражданин Индии. Он был среди 12 жертв массированного удара врага 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

С ночи во многих городах и общинах продолжалась ликвидация последствий обстрелов. Только в Киеве и области к работам привлекли около 350 спасателей, сообщил президент.

Враг применил большое количество реактивных дронов и баллистических ракет. Повреждения получила жилая застройка и гражданская инфраструктура в нескольких регионах страны.

Борисполь: поврежденная пятиэтажка

"В Борисполе повреждена обычная пятиэтажка. Пятьдесят человек эвакуированы", - заявил Зеленский.

Под ударом оказались и предприятия. Всего в Борисполе погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.

Удары по Одессе и Киеву

С вечера по Одессе и области россияне наносили удары управляемыми авиабомбами и дронами. Тысячи семей остались без электроснабжения.

Враг демонстративно повредил пункт пропуска на границе с Румынией, а также объекты экспортной инфраструктуры.

В Киеве удар по железнодорожному депо унес жизни семи человек.

Под обстрелами - еще восемь областей

Атака также затронула Херсонскую, Донецкую, Запорожскую, Харьковскую, Черниговскую, Житомирскую, Сумскую и Днепровскую области.

Всего в результате ночного удара погибли 12 человек. Среди них - гражданин Индии. Еще десятки украинцев получили ранения.

Глава МВД Иван Выговский добавил, что гражданин Индии погиб во время удара по Киевщине.

Сегодня он должен был отмечать 26-летие.

Напомним, еще утром стало известно, что вражеский удар по Киеву повредил сразу пять районов - Голосеевский, Дарницкий, Днепровский, Святошинский и Соломенский.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Дарницком районе. Там погибли семь человек. В Соломенском районе дрон попал в жилой дом и частично разрушил его.

Напомним, накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Бишкеке призвал отказаться от "бесконечной войны" во имя мира.

Он отметил, что каждый день боевых действий отвергает человечество назад и призвал решать все вопросы мирным путем.

Ночью под атакой находились Бориспольский и Обуховский районы. Из-за падения обломков повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Обуховском районе.

Там пострадал один человек.

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