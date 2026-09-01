В результате атаки РФ на Украину погиб гражданин Индии

В результате ночной атаки России на Украину погиб гражданин Индии. Он был среди 12 жертв массированного удара врага 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.
С ночи во многих городах и общинах продолжалась ликвидация последствий обстрелов. Только в Киеве и области к работам привлекли около 350 спасателей, сообщил президент.
Враг применил большое количество реактивных дронов и баллистических ракет. Повреждения получила жилая застройка и гражданская инфраструктура в нескольких регионах страны.
"В Борисполе повреждена обычная пятиэтажка. Пятьдесят человек эвакуированы", - заявил Зеленский.
Под ударом оказались и предприятия. Всего в Борисполе погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.
С вечера по Одессе и области россияне наносили удары управляемыми авиабомбами и дронами. Тысячи семей остались без электроснабжения.
Враг демонстративно повредил пункт пропуска на границе с Румынией, а также объекты экспортной инфраструктуры.
В Киеве удар по железнодорожному депо унес жизни семи человек.
Атака также затронула Херсонскую, Донецкую, Запорожскую, Харьковскую, Черниговскую, Житомирскую, Сумскую и Днепровскую области.
Всего в результате ночного удара погибли 12 человек. Среди них - гражданин Индии. Еще десятки украинцев получили ранения.
Глава МВД Иван Выговский добавил, что гражданин Индии погиб во время удара по Киевщине.
Сегодня он должен был отмечать 26-летие.
Напомним, еще утром стало известно, что вражеский удар по Киеву повредил сразу пять районов - Голосеевский, Дарницкий, Днепровский, Святошинский и Соломенский.
Больше всего пострадавших зафиксировали в Дарницком районе. Там погибли семь человек. В Соломенском районе дрон попал в жилой дом и частично разрушил его.
Напомним, накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Бишкеке призвал отказаться от "бесконечной войны" во имя мира.
Он отметил, что каждый день боевых действий отвергает человечество назад и призвал решать все вопросы мирным путем.
Ночью под атакой находились Бориспольский и Обуховский районы. Из-за падения обломков повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Обуховском районе.
Там пострадал один человек.