Моді закликав Путіна припинити "нескінченну війну"

Індійський лідер виголосив потужне послання миру від "землі Ганді та землі Будди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Х прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на полях засідань Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку.

Моді закликає до миру

Моді під час спілкування з Путіним заявив, що світ повинен нарешті обрати мир.

"Ми повинні відійти від нескінченної війни до припинення війни", - заявив прем’єр-міністр Індії російському диктатору.

Він вважає, що кожний день, проведений у війні, відштовхує людство назад. А кожен крок до миру наповнює його "новою надією та новим ентузіазмом".

"Ми повинні рухатися в цьому напрямку, бо це необхідно для добробуту людства. Усі питання слід вирішувати мирним шляхом якомога швидше. Це заклик людства", - впевнений Моді.

Раніше РБК-Україна писало, що індійські НПЗ вимушено скорочують імпорт російської нафти з підвищених рівнів. Головною причиною стали успішні удари України по інфраструктурі РФ, які суттєво порушили експортні постачання.

Також повідомлялося, що після загибелі громадянина Індії на борту торговельного судна MV OMORFI Нью-Делі звернувся до української сторони з офіційною дипломатичною вимогою.