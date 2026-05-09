Умов для зниження немає: що чекати від курсу долара та євро наступного тижня

Валютний прогноз: Долар триматиметься в межах 43,75-44,25 грн, а євро - 50,5-52,5 грн. Різких стрибків чи обвалу гривні не передбачається.

Долар триматиметься в межах 43,75-44,25 грн, а євро - 50,5-52,5 грн. Різких стрибків чи обвалу гривні не передбачається. Фактори стабільності: Допомога від ЄС у розмірі 90 млрд євро та валютні інтервенції НБУ створюють міцний "щит" для національної валюти.

Фактори стабільності: Допомога від ЄС у розмірі 90 млрд євро та валютні інтервенції НБУ створюють міцний "щит" для національної валюти. Вигода в гривні: Облікова ставка 15% робить гривневі депозити (дохідність 13-14,5%) вигіднішими за просте зберігання готівкової валюти.

Вигода в гривні: Облікова ставка 15% робить гривневі депозити (дохідність 13-14,5%) вигіднішими за просте зберігання готівкової валюти. Ціни на пальне: Залишатимуться високими через геополітичні ризики, проте цей тиск уже врахований у нинішньому курсі та не викличе нових коливань.

Ціни на пальне: Залишатимуться високими через геополітичні ризики, проте цей тиск уже врахований у нинішньому курсі та не викличе нових коливань. Різниця курсів: Спред (різниця між купівлею та продажем) в обмінниках може сягати 1 грн для долара та 1,3 грн для євро.

За словами експерта, наступного тижня ринок працюватиме у звичному режимі "керованої гнучкості", а основні показники залишаться в межах коридорів попередніх тижнів.

4 головні фактори стабільності гривні

Економіст виділяє чотири ключові фактори, які не дозволять валюті вийти за межі звичних коридорів:

Роль Нацбанку: НБУ залишається ключовим гравцем. Валютні інтервенції допомагають оперативно згладжувати будь-які ситуативні перекоси попиту та пропозиції.

Облікова ставка та депозити: Рішення НБУ залишити ставку на рівні 15% підтримує інтерес до гривневих інструментів. Ставки за депозитами (13-14,5%) перевищують прогнози інфляції, що стримує панічний попит на готівкову валюту.

Кредит від Євросоюзу: Розблокування 90 млрд євро допомоги суттєво знижує ризики бюджетного дефіциту. Це створює стійкі очікування на ринку та дозволяє фінансувати армію та бюджетну сферу.

Ситуація з пальним: Хоча геополітичні ризики тримають ціни на пальне високими, цей фактор уже врахований ринком і не створює причин для перегляду валютного курсу.

Прогноз курсів на 11-17 травня

Лєсовий очікує, що ситуація на готівковому та міжбанківському ринках буде наступною:

Валютні коридори:

Долар: 43,8-44,25 грн/долар (міжбанк) та 43,75-44,25 грн/долар (готівковий ринок).

Євро: 50,5-52,5 грн/євро (міжбанк) та 50,5-52,0 грн/євро (готівковий ринок).

Щоденні коливання:

Долар: до 0,1-0,2 грн у банках та до 0,3 грн в обмінниках.

Євро: залежатиме від світового співвідношення євро/долар (прогнозний рівень - 1,16-1,18).

Різниця між купівлею та продажем (спреди):

Долар: у банках різниця складе до 0,5–0,6 грн, в обмінниках - до 0,6-1 грн.

Євро: у банках різниця сягатиме 0,8-1 грн, в обмінниках - 1-1,3 грн.

Підсумок: Валютний ринок України залишається захищеним завдяки внутрішнім механізмам контролю та зовнішній фінансовій підтримці. Середні тижневі відхилення не перевищать 1,5% від стартового курсу тижня.