Умов для зниження немає: що чекати від курсу долара та євро наступного тижня

Наступний тиждень на валютному ринку України обіцяє бути спокійним. Наразі немає підстав для різкого зростання чи падіння курсів.
Які чинники тримають гривню та в яких межах будуть коливатися долар і євро - у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
За словами експерта, наступного тижня ринок працюватиме у звичному режимі "керованої гнучкості", а основні показники залишаться в межах коридорів попередніх тижнів.
Економіст виділяє чотири ключові фактори, які не дозволять валюті вийти за межі звичних коридорів:
Роль Нацбанку: НБУ залишається ключовим гравцем. Валютні інтервенції допомагають оперативно згладжувати будь-які ситуативні перекоси попиту та пропозиції.
Облікова ставка та депозити: Рішення НБУ залишити ставку на рівні 15% підтримує інтерес до гривневих інструментів. Ставки за депозитами (13-14,5%) перевищують прогнози інфляції, що стримує панічний попит на готівкову валюту.
Кредит від Євросоюзу: Розблокування 90 млрд євро допомоги суттєво знижує ризики бюджетного дефіциту. Це створює стійкі очікування на ринку та дозволяє фінансувати армію та бюджетну сферу.
Ситуація з пальним: Хоча геополітичні ризики тримають ціни на пальне високими, цей фактор уже врахований ринком і не створює причин для перегляду валютного курсу.
Лєсовий очікує, що ситуація на готівковому та міжбанківському ринках буде наступною:
Валютні коридори:
Щоденні коливання:
Різниця між купівлею та продажем (спреди):
Підсумок: Валютний ринок України залишається захищеним завдяки внутрішнім механізмам контролю та зовнішній фінансовій підтримці. Середні тижневі відхилення не перевищать 1,5% від стартового курсу тижня.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.