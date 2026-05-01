Коли впадуть ціни та виросте ВВП: Нацбанк дав прогноз на 2026-2028 роки

Національний банк України презентував оновлений макропрогноз. Через складну ситуацію в енергетиці та події на Близькому Сході економіка сповільнилася, а ціни ростуть швидше. Проте регулятор очікує стабілізації ситуації вже наступного року.

Головне:

Ціни та інфляція: У березні інфляція пришвидшилася до 7,9% . Основні причини - обстріли енергетики та подорожчання пального. НБУ прогнозує, що ціни почнуть знижуватися у наступному році та досягнуть цілі у 5% лише у 2028 році .

У березні інфляція пришвидшилася . Основні причини - обстріли енергетики та подорожчання пального. НБУ прогнозує, що ціни почнуть знижуватися у наступному році та досягнуть цілі у . Економічне зростання (ВВП): Через важкий стан енергосистеми та холодну зиму НБУ погіршив прогноз зростання економіки у 2026 році до 1,3%. У 2027-2028 роках очікується пришвидшення до 2,8–3,7%.

Через важкий стан енергосистеми та холодну зиму НБУ погіршив прогноз зростання економіки у 2026 році до 1,3%. У 2027-2028 роках очікується пришвидшення до 2,8–3,7%. Зовнішня допомога: Україна отримає значну фінансову підтримку (зокрема 90 млрд євро від ЄС). Це дозволить утримувати міжнародні резерви на рівні 60-67 млрд доларів та забезпечить стійкість валютного ринку.

Україна отримає значну фінансову підтримку (зокрема 90 млрд євро від ЄС). Це дозволить утримувати міжнародні резерви на рівні 60-67 млрд доларів та забезпечить стійкість валютного ринку. Ключові ризики: Найбільшою загрозою залишається війна, ймовірність нових руйнувань логістики та енергетики, а також розвиток подій на Близькому Сході.

Інфляція та ціни: коли чекати на сповільнення?

За даними НБУ, у березні темпи росту цін пришвидшилися до 7,9%, а в квітні цей тренд зберігся. Головні причини - наслідки атак на енергосистему та подорожчання пального через конфлікт на Близькому Сході.

Траєкторія інфляції за прогнозом НБУ:

2026 рік: піковий рівень 9,4% через накопичені ефекти війни.

2027 рік: початок стійкого зниження до 6,5%.

2028 рік: повернення до цільового показника 5%.

Економічна активність (ВВП): від сповільнення до пришвидшення

Початок 2026 року виявився складним: комбінація російських атак на логістику та надто холодної зими вдарила по бізнесу. Через це НБУ був змушений знизити прогноз росту ВВП на цей рік до 1,3%.

Проте вже з наступного року очікується відновлення: у 2027-2028 роках реальний ВВП має зростати на 2,8-3,7% щороку.

Цьому сприятиме поступове пристосування економіки та міжнародна підтримка.

Фінансова "подушка" та роль Заходу

Зовнішня допомога залишається ключовим фактором стабільності. Невизначеність щодо фінансування суттєво знизилася завдяки новим рішенням партнерів:

ЄС: розблоковано 90 млрд євро (Ukraine Support Loan).

МВФ та G7: підтверджено фінансування в межах програм EFF та Extraordinary Revenue Acceleration.

Завдяки цим коштам міжнародні резерви України утримуватимуться на високому рівні - 60-67 млрд доларів. Це дає НБУ повний контроль над валютним ринком і здатність підтримувати стабільність гривні.

Ризики та надія на позитивні сценарії

Головні загрози:

Продовження війни та потенційні нові руйнування логістичних та енергетичних об'єктів.

Непередбачуваність подій на Близькому Сході, що впливає на світові ціни.

Позитивні чинники:

Попри війну, існує ймовірність реалізації оптимістичних сценаріїв. Вони пов’язані з дедалі активнішою залученістю Європи до українських питань, що може призвести до посилення військової допомоги та прогресу у досягненні справедливого миру.