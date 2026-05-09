Условий для снижения нет: что ждать от курса доллара и евро на следующей неделе

Валютный прогноз: Доллар будет держаться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро - 50,5-52,5 грн. Резких скачков или обвала гривны не предвидится.

По словам эксперта, на следующей неделе рынок будет работать в обычном режиме "управляемой гибкости", а основные показатели останутся в пределах коридоров предыдущих недель.

4 главных фактора стабильности гривны

Экономист выделяет четыре ключевых фактора, которые не позволят валюте выйти за пределы привычных коридоров:

Роль Нацбанка: НБУ остается ключевым игроком. Валютные интервенции помогают оперативно сглаживать любые ситуативные перекосы спроса и предложения.

Учетная ставка и депозиты: Решение НБУ оставить ставку на уровне 15% поддерживает интерес к гривневым инструментам. Ставки по депозитам (13-14,5%) превышают прогнозы инфляции, что сдерживает панический спрос на наличную валюту.

Кредит от Евросоюза: Разблокирование 90 млрд евро помощи существенно снижает риски бюджетного дефицита. Это создает устойчивые ожидания на рынке и позволяет финансировать армию и бюджетную сферу.

Ситуация с топливом: Хотя геополитические риски держат цены на топливо высокими, этот фактор уже учтен рынком и не создает причин для пересмотра валютного курса.

Прогноз курсов на 11-17 мая

Лесовой ожидает, что ситуация на наличном и межбанковском рынках будет следующей:

Доллар: 43,8-44,25 грн/доллар (межбанк) и 43,75-44,25 грн/доллар (наличный рынок).

Евро: 50,5-52,5 грн/евро (межбанк) и 50,5-52,0 грн/евро (наличный рынок).

Доллар: до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменниках.

Евро: будет зависеть от мирового соотношения евро/доллар (прогнозный уровень - 1,16-1,18).

Доллар: в банках разница составит до 0,5-0,6 грн, в обменниках - до 0,6-1 грн.

Евро: в банках разница будет достигать 0,8-1 грн, в обменниках - 1-1,3 грн.

Итог: Валютный рынок Украины остается защищенным благодаря внутренним механизмам контроля и внешней финансовой поддержке. Средние недельные отклонения не превысят 1,5% от стартового курса недели.