Условий для снижения нет: что ждать от курса доллара и евро на следующей неделе

Следующая неделя на валютном рынке Украины обещает быть спокойной. Пока нет оснований для резкого роста или падения курсов.
Какие факторы держат гривну и в каких пределах будут колебаться доллар и евро - в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.
Главное:
По словам эксперта, на следующей неделе рынок будет работать в обычном режиме "управляемой гибкости", а основные показатели останутся в пределах коридоров предыдущих недель.
Экономист выделяет четыре ключевых фактора, которые не позволят валюте выйти за пределы привычных коридоров:
Роль Нацбанка: НБУ остается ключевым игроком. Валютные интервенции помогают оперативно сглаживать любые ситуативные перекосы спроса и предложения.
Учетная ставка и депозиты: Решение НБУ оставить ставку на уровне 15% поддерживает интерес к гривневым инструментам. Ставки по депозитам (13-14,5%) превышают прогнозы инфляции, что сдерживает панический спрос на наличную валюту.
Кредит от Евросоюза: Разблокирование 90 млрд евро помощи существенно снижает риски бюджетного дефицита. Это создает устойчивые ожидания на рынке и позволяет финансировать армию и бюджетную сферу.
Ситуация с топливом: Хотя геополитические риски держат цены на топливо высокими, этот фактор уже учтен рынком и не создает причин для пересмотра валютного курса.
Лесовой ожидает, что ситуация на наличном и межбанковском рынках будет следующей:
Итог: Валютный рынок Украины остается защищенным благодаря внутренним механизмам контроля и внешней финансовой поддержке. Средние недельные отклонения не превысят 1,5% от стартового курса недели.
