Условий для снижения нет: что ждать от курса доллара и евро на следующей неделе

07:30 09.05.2026 Сб
3 мин
Ждать ли резких изменений курса валют 11-17 мая?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: ждать ли скачка курса валют на следующей неделе (Getty Images)

Следующая неделя на валютном рынке Украины обещает быть спокойной. Пока нет оснований для резкого роста или падения курсов.

Какие факторы держат гривну и в каких пределах будут колебаться доллар и евро - в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Главное:

  • Валютный прогноз: Доллар будет держаться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро - 50,5-52,5 грн. Резких скачков или обвала гривны не предвидится.
  • Факторы стабильности: Помощь от ЕС в размере 90 млрд евро и валютные интервенции НБУ создают прочный "щит" для национальной валюты.
  • Выгода в гривне: Учетная ставка 15% делает гривневые депозиты (доходность 13-14,5%) выгоднее простого хранения наличной валюты.
  • Цены на топливо: Будут оставаться высокими из-за геополитических рисков, однако это давление уже учтено в нынешнем курсе и не вызовет новых колебаний.
  • Разница курсов: Спред (разница между покупкой и продажей) в обменниках может достигать 1 грн для доллара и 1,3 грн для евро.

По словам эксперта, на следующей неделе рынок будет работать в обычном режиме "управляемой гибкости", а основные показатели останутся в пределах коридоров предыдущих недель.

4 главных фактора стабильности гривны

Экономист выделяет четыре ключевых фактора, которые не позволят валюте выйти за пределы привычных коридоров:

Роль Нацбанка: НБУ остается ключевым игроком. Валютные интервенции помогают оперативно сглаживать любые ситуативные перекосы спроса и предложения.

Учетная ставка и депозиты: Решение НБУ оставить ставку на уровне 15% поддерживает интерес к гривневым инструментам. Ставки по депозитам (13-14,5%) превышают прогнозы инфляции, что сдерживает панический спрос на наличную валюту.

Кредит от Евросоюза: Разблокирование 90 млрд евро помощи существенно снижает риски бюджетного дефицита. Это создает устойчивые ожидания на рынке и позволяет финансировать армию и бюджетную сферу.

Ситуация с топливом: Хотя геополитические риски держат цены на топливо высокими, этот фактор уже учтен рынком и не создает причин для пересмотра валютного курса.

Прогноз курсов на 11-17 мая

Лесовой ожидает, что ситуация на наличном и межбанковском рынках будет следующей:

Валютные коридоры:

  • Доллар: 43,8-44,25 грн/доллар (межбанк) и 43,75-44,25 грн/доллар (наличный рынок).
  • Евро: 50,5-52,5 грн/евро (межбанк) и 50,5-52,0 грн/евро (наличный рынок).

Ежедневные колебания:

  • Доллар: до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменниках.
  • Евро: будет зависеть от мирового соотношения евро/доллар (прогнозный уровень - 1,16-1,18).

Разница между покупкой и продажей (спреды):

  • Доллар: в банках разница составит до 0,5-0,6 грн, в обменниках - до 0,6-1 грн.
  • Евро: в банках разница будет достигать 0,8-1 грн, в обменниках - 1-1,3 грн.

Итог: Валютный рынок Украины остается защищенным благодаря внутренним механизмам контроля и внешней финансовой поддержке. Средние недельные отклонения не превысят 1,5% от стартового курса недели.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

