У Умєрова закликали Східну Європу створити "Гуманітарний щит" над заходом України

Україна розробила ідею створення "Гуманітарного щита" вздовж свого західного кордону. У цьому потрібна підтримка країн Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника міністра оборони України Сергія Боєва на засіданні Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи.

Боєв нагадав, що північнокорейських солдатів вже перекинули на території біля українського кордону. І зараз важливою є швидка реакція партнерів. Зокрема, необхідно зробити все можливе, щоб розірвати співпрацю між Москвою та Пхеньяном.

Заступник міністра оборони також згадав про план перемоги президента України Володимира Зеленського і, зокрема, про другий пункт документа, в якому є чіткий перелік необхідного ЗСУ озброєння.

Також окремо Боєв порушив питання посилення протиповітряної оборони України у співпраці з країнами-партнерами.

"Раніше ми представили ідею створення "Гуманітарного щита" вздовж західного кордону України і сподіваємося, що цю ініціативу буде втілено в життя", - наголосив чиновник.

Також він закликав країни Південно-Східної Європи надати Україні зі своїх резервів озброєння радянського зразка, оскільки можна буде забезпечити негайний ефект на полі бою.