У Умерова призвали Восточную Европу создать "Гуманитарный щит" над западом Украины

Украина разработала идею создания "Гуманитарного щита" вдоль своей западной границы. В этом нужна поддержка стран Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя министра обороны Украины Сергея Боева на заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.

Боев напомнил, что северокорейских солдат уже перебросили на территории возле украинской границы. И сейчас важна быстрая реакция партнеров. В частности, необходимо сделать все возможное, чтобы разорвать сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

Заместитель министра обороны также упомянул о плане победы президента Украины Владимира Зеленского и, в частности, о втором пункте документа, в котором есть четкий перечень необходимого ВСУ вооружения.

Также отдельно Боев поднял вопрос усиления противовоздушной обороны Украины в сотрудничестве со странами-партнерами.

"Ранее мы представили идею создания "Гуманитарного щита" вдоль западной границы Украины и надеемся, что эта инициатива будет воплощена в жизнь", - подчеркнул чиновник.

Также он призвал страны Юго-Восточной Европы предоставить Украине из своих резервов вооружение советского образца, поскольку так можно будет обеспечить немедленный эффект на поле боя.