Умєров зустрівся з головою представництва НАТО: обговорили гарантії безпеки для України

"Під час розмови в Києві... обговорили гарантії безпеки для України, їх практичне наповнення, а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом", - поінформував секретар Ради національної безпеки і оборони.

Він наголосив, що мета України - це стійкий мир, який базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для українців.

Окремо увагу було приділено програму PURL - новому механізму, який дозволяє країнам НАТО та Європи фінансувати закупівлю американської зброї та боєприпасів для України.

"Це дозволяє швидше закривати наші пріоритетні оборонні потреби та зміцнює спільний трансатлантичний фронт підтримки. Дякую Патріку Тернеру та всій команді представництва НАТО за послідовну підтримку і готовність разом посилювати безпеку України та всієї Європи", - резюмував Умєров.