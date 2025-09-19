Умеров встретился с представительством НАТО: обсудили гарантии безопасности для Украины

В четверг, 19 сентября, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с главой представительства НАТО в Украине Патриком Тернером. Они обсудили гарантии безопасности для нашего государства и другие вещи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Умерова на Facebook.
"Во время разговора в Киеве... обсудили гарантии безопасности для Украины, их практическое наполнение, а также шаги, которые укрепляют наше взаимодействие с Альянсом", - проинформировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.
Он подчеркнул, что цель Украины - это устойчивый мир, который базируется не на декларациях, а на конкретных механизмах защиты и реальных гарантиях безопасности для украинцев.
Отдельное внимание было уделено программе PURL - новому механизму, который позволяет странам НАТО и Европы финансировать закупку американского оружия и боеприпасов для Украины.
"Это позволяет быстрее закрывать наши приоритетные оборонные потребности и укрепляет общий трансатлантический фронт поддержки. Спасибо Патрику Тернеру и всей команде представительства НАТО за последовательную поддержку и готовность вместе усиливать безопасность Украины и всей Европы", - резюмировал Умеров.
Напомним, что после встречи лидеров США и РФ на Аляске, президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского и европейских лидеров. На этой встрече речь шла о завершении войны и самое ключевое - обсуждались гарантии безопасности для послевоенной Украины.
На днях, в середине сентября, Владимир Зеленский заявил, что союзники почти завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. По его словам, есть лишь несколько нюансов, которые нужно доработать.
Как известно, гарантии безопасности включают в себя защиту в море, небе и на земле.
Также стоит отметить, что в отличие от администрации Байдена, администрация Трампа фактически отказалась финансировать покупку оружия для Украины. Система была перестроена и теперь благодаря механизму PURL западные страны могут покупать вооружение и боеприпасы США для Украины.
В четверг 18 сентября стало известно, что по этой программе было профинансировано уже четыре пакета с вооружением. Причем часть оборудования из первых пакетов уже в Украине, и еще больше - находятся в пути.