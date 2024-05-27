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Умєров закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України

Понеділок 27 травня 2024 21:05
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Умєров закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Рустем Умєров під час онлайн-звернення до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Міноборони.

"Росія намагається знищити все, що не може захопити, продовжує вбивати та тероризувати мирне населення, невинних людей. Аби припинити це, закликав надати нам дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань", - зазничив Умєров.

Він також підкреслив, що російські атаки на наші енергетичні об’єкти несуть загрозу і для наших сусідів.

"Тому звернувся до сусідніх країн-членів НАТО, які не можуть надати нам свої системи ППО, закрити небо над нашими західними регіонами зі своєї території", - додав міністр.

Закриття неба над західними областями України

Нагадаємо, нещодавно видання Bild повідомляло, що країни НАТО обговорюють закриття неба на заході України, але рішення ще немає.

Як зазначали раніше інші ЗМІ, наразі існує пропозиція щодо залучення до захисту західних областей систем ППО країн НАТО, які розміщені на східних кордонах Альянсу.

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