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Умеров призвал соседние страны закрыть небо над западными областями Украины

Понедельник 27 мая 2024 21:05
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Умеров призвал соседние страны закрыть небо над западными областями Украины Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Рустем Умеров во время онлайн-обращения к участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО призвал соседние страны закрыть небо над западными областями Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минобороны.

"Россия пытается уничтожить все, что не может захватить, продолжает убивать и терроризировать мирное население, невинных людей. Чтобы прекратить это, призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние", - отметил Умеров.

Он также подчеркнул, что российские атаки на наши энергетические объекты представляют угрозу и для наших соседей.

"Поэтому обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", - добавил министр.

Закрытие неба над западными областями Украины

Напомним, недавно издание Bild сообщало, что страны НАТО обсуждают закрытие неба на западе Украины, но решения еще нет.

Как отмечали ранее другие СМИ, в настоящее время существует предложение о привлечении к защите западных областей систем ПВО стран НАТО, размещенных на восточных границах Альянса.

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