У Німеччині запропонували закрити небо над частиною України

Існує пропозиція залучити системи протиповітряної оборони країн НАТО, розміщені на східних кордонах Альянсу, для захисту західних регіонів України від російських безпілотників. Зокрема, це можуть зробити Польща та Румунія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.

Цю ідею підтримують представники деяких німецьких політичних партій, серед яких правлячі Вільна демократична партія (ВДП) та "Союз 90"/Зелені".

За даними видання, ідея використання систем ППО НАТО, розгорнутих в Румунії і Польщі і керованих силами НАТО, для збивання російських безпілотників над Західною Україною була запропонована Ніко Ланге, експертом Мюнхенської ради безпеки (MSC) і колишнім заступником генерального секретаря НАТО запропонований генерал-лейтенантом Хорстом Генріхом Браусом.

За словами Ланге, це дозволило б створити 70-кілометрову безпечну зону на українському кордоні. Це могло б розвантажити українські сили протиповітряної оборони на інших ділянках фронту.