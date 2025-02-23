Умєров про ймовірність відключення Starlink в Україні: альтернативи є

"Щодо Starlink. Ми вже працюємо над цим, альтернативи є. Не розголошуємо", - сказав Умєров.

За його словами, скоро разом із Мінцифри, Мінстратегпромом, іншими нашими колегами зі Збройних сил, Міноборони повідомить, як будуть ці рішення.

"Але вже рішення є, альтернативи є", - зазначив міністр.