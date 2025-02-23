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Умеров о вероятности отключения Starlink в Украине: альтернативы есть

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

У Украины есть альтернативы в случае отключения системы Starlink. Детали будут объявлены Министерством обороны совместно с Минцифры и другими ведомствами в ближайшее время.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время форума "Украина. Год 2025".

"Относительно Starlink. Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем", - сказал Умеров.

По его словам, скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом, другими нашими коллегами из Вооруженных сил, Минобороны сообщит, как будут эти решения.

"Но уже решение есть, альтернативы есть", - отметил министр.

 

США угрожают отключить Starlink для Украины

Напомним, на днях Reuters писало, что переговорщики от США оказывают давление на Украину, требуя от Киева предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам.

По данным агентства, во время переговоров с украинскими властями американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink. Спутниковый интернет играет критически важную роль для Украины, как в обеспечении военной, так и гражданской инфраструктуры.

В то же время, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в Украине не отключают спутникового интернета Starlink, несмотря на якобы угрозы США. Также он сообщил, что кроме этого на фронте работают альтернативные "вещи".

Сам Илон Маск опроверг публикацию Reuters о том, что США якобы угрожают Украине отключить Starlink. По его словам, это ложь.

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