Умеров о вероятности отключения Starlink в Украине: альтернативы есть

"Относительно Starlink. Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем", - сказал Умеров.

По его словам, скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом, другими нашими коллегами из Вооруженных сил, Минобороны сообщит, как будут эти решения.

"Но уже решение есть, альтернативы есть", - отметил министр.