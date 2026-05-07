Умєров вирушає до США на переговори з Віткоффом, - Bloomberg

Переговори в тупику

Москва вимагає виведення українських військ із Донецької області. Київ наполягає: не поступатиметься жодною територією під своїм контролем і не визнаватиме незаконно окуповані землі.

Попередні раунди переговорів досягли певного прогресу в багатьох питаннях, але статус Донецької області і деталі безпекових гарантій для України залишаються головними каменями спотикання.

Київ сподівався, що Уіткофф разом із Джаредом Кушнером відвідають Україну, однак це під питанням. Зеленський підтвердив, що обох запросили, але підтвердження від них не надходило.

Тло: корупційний скандал

Поїздка Умєрова відбувається на тлі резонансного корупційного скандалу. Минулого тижня "Українська правда" оприлюднила записи розмов кількох соратників Зеленського, серед яких - і Умєров.

Верховна Рада викликала його на допит, однак Рада національної безпеки та оборони повідомила, що він не може з'явитися через відрядження за кордон. Прессслужба Умєрова заявила, що автентичність записів мають перевірити компетентні органи.

Ситуація на фронті

Цього тижня Київ запропонував Москві перемир'я, однак російська армія продовжила обстріли протягом усієї середи. Напруга зростає напередодні 9 травня - Путін в односторонньому порядку оголосив перемир'я на час параду в Москві.