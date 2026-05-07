Умеров отправляется в США на переговоры с Виткоффом, - Bloomberg

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров на этой неделе должен вылететь в Майами на встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик - позиции сторон по Донецкой области остаются несовместимыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Переговоры в тупике
Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области. Киев настаивает: не будет уступать ни одной территории под своим контролем и не будет признавать незаконно оккупированные земли.
Предыдущие раунды переговоров достигли определенного прогресса во многих вопросах, но статус Донецкой области и детали гарантий безопасности для Украины остаются главными камнями преткновения.
Киев надеялся, что Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером посетят Украину, однако это под вопросом. Зеленский подтвердил, что обоих пригласили, но подтверждения от них не поступало.
Фон: коррупционный скандал
Поездка Умерова происходит на фоне резонансного коррупционного скандала. На прошлой неделе "Украинская правда" обнародовала записи разговоров нескольких соратников Зеленского, среди которых - и Умеров.
Верховная Рада вызвала его на допрос, однако Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что он не может явиться из-за командировки за границу. Пресс-служба Умерова заявила, что подлинность записей должны проверить компетентные органы.
Ситуация на фронте
На этой неделе Киев предложил Москве перемирие, однако российская армия продолжила обстрелы в течение всей среды. Напряжение растет накануне 9 мая - Путин в одностороннем порядке объявил перемирие на время парада в Москве.
Мирные переговоры отошли на второй план из-за американо-иранского конфликта, который спровоцировал резкий рост мировых цен на энергоносители.
Путин в одностороннем порядке объявил перемирие на 8-9 мая в честь "дня победы". При этом Россия пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева, если празднование будет сорвано атаками.
В ответ Зеленский объявил режим тишины с 00:00 6 мая. Однако уже ночью и утром того же дня россияне атаковали несколько украинских городов, нарушив собственную инициативу. Боевые действия на фронте также не прекращались.
Зеленский заявил, что Россия сорвала режим прекращения огня, и анонсировал определение дальнейших действий по итогам докладов военных и разведки.