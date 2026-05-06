Головна » Новини » Війна в Україні

Росія зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії, - Зеленський

13:17 06.05.2026 Ср
2 хв
Окупанти вже 1820 разів порушили режим "тиші"
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Росія зірвала режим припинення вогню, яке почалося у ніч на 6 травня. Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, попри оголошене перемир'я, на всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій.

Тільки за сьогоднішню ніч і ранок зафіксовано понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.

Протягом цієї ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари.

Загалом станом на 10:00 російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші - обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів.

"Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей - це поганий час для публічних "святкувань", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія має закінчити свою війну. Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво "може вийти з бункера й обрати мир".

Президент додав, що дипломатичні пропозиції України є в російської сторони, і єдине, що потрібно, - це готовність Росії рухатись до реального миру.

"Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", - зазначив Зеленський.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, минулого тижня міністерство оборони Росії заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною 8-9 травня на честь "дня перемоги".

Варто зазначити, що Москва пішла на такий крок без узгодження з Києвом. Окремо РФ пригрозила, що якщо святкування зірвуть атаками, по центру української столиці "буде завдано масованого ракетного удару".

У відповідь на таку ініціативу президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з Росією із 00:00 6 травня. За його словами, українські військові діятимуть дзеркально у разі провокацій РФ.

Однак вночі та зранку 6 травня росіяни атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші". Також не припинялися бойові дії на фронті.

