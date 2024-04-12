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Умєров відреагував на рішення Кабміну про нову доплату військовим

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 20:14
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Умєров відреагував на рішення Кабміну про нову доплату військовим Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рішення Кабінету міністрів про нову доплату військовим у розмірі 70 тисяч гривень за 30 днів виконання бойових завдань "на нулі" стане додатковим стимулом для наших захисників, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

На думку Умєрова, рішення про доплати військовим - це не тільки про мотивацію, а й про справедливість.

"Воно стане додатковим стимулом для наших захисників, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи нашу свободу та майбутнє", - зазначив міністр.

Кабмін ввів нову доплату військовим

Кабінет міністрів України ввів нову доплату військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Одноразова винагорода нараховуватиметься за 30 днів виконання бойових завдань на першій лінії.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на виконання спільної ініціативи Верховної ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

"Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців", - запевнив Шмигаль.

Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою напередодні.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

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