Умеров отреагировал на решение Кабмина о новой доплате военным

Решение Кабинета министров о новой доплате военным в размере 70 тысяч гривен за 30 дней выполнения боевых задач "на нуле" станет дополнительным стимулом для наших защитников, которые ежедневно рискуют своей жизнью, защищая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Оно станет дополнительным стимулом для наших защитников, ежедневно рискующих своей жизнью, защищая нашу свободу и будущее", - отметил министр.

По мнению Умерова, решение о доплатах военным - это не только о мотивации, но и о справедливости.

Кабмин ввел новую доплату военным

Кабинет министров Украины ввел новую доплату военным в размере 70 тысяч гривен . Единовременное вознаграждение будет начисляться за 30 дней выполнения боевых задач на первой линии.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, во исполнение совместной инициативы Верховной рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

"Будем и дальше заботиться о наших воинах, которые защищают страну и дома миллионов украинцев", - заверил Шмигаль.

Следует отметить, что дополнительные выплаты военным в размере 70 тысяч гривен рассматривались властями накануне.

Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника) и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.

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