Умєров та Остін перед "Рамштайном" обговорили ключові напрями співпраці

"Сьогодні лідери коаліцій затверджують «дорожні карти» за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року", - розповів Умєров.

За його словами, ці документи були розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами. Вони стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

За даними ЗМІ, США в рамках "Рамштайна" можуть оголосити про значний пакет військової допомоги Україні.

А ось міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що така зустріч у форматі "Рамштайн" може бути останньою.