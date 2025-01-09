Умеров и Остин перед "Рамштайном" обсудили ключевые направления сотрудничества

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили подготовку к заседанию "Рамштайн" и ключевые направления сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня лидеры коалиций утверждают "дорожные карты" по каждому из восьми направлений сотрудничества, которые зафиксируют стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи как минимум до конца 2027 года", - рассказал Умеров.
По его словам, эти документы были разработаны и согласованы совместно Украиной и партнерами. Они станут основой для поддержки и выделения помощи по таким направлениям как ПВО, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие важные сферы.
Напомним, сегодня, 9 января, состоится встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
По данным СМИ, США в рамках "Рамштайна" могут объявить о значительном пакете военной помощи Украине.
А вот министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такая встреча в формате "Рамштайн" может быть последней.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что также примет участие во встрече в формате "Рамштайн".
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