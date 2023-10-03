ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров та голова Міноборони Естонії обговорили військову співпрацю та допомогу Україні

Вівторок 03 жовтня 2023 00:05
UA EN RU
Умєров та голова Міноборони Естонії обговорили військову співпрацю та допомогу Україні Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 2 жовтня, провів зустріч з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За словами Умєрова, на зустрічі було обговорено ІТ-коаліцію, яка була започаткована в рамках останньої зустрічі Рамштайн.

Окрім цього було піднято питання підготовки українських військових естонськими інструкторами, їх лікування та реабілітація на території Естонії та перспективи військового співробітництва.

Умєров розповів, що Естонія анонсувала передачу мобільного польового шпиталю Role 2 Україні. Це вже 4 машина, яку передає Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) у співпраці з партнерами.

"Вдячний Міністру та всьому естонському народу за незмінну підтримку територіальної цілісності України та масштабну матеріально-технічну допомогу", - написав Умєров.

Допомога Естонії Україні

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Так уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Рустем Умєров Війна Росії проти України
NEWS
"Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів
"Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського