Умеров и глава Минобороны Эстонии обсудили военное сотрудничество и помощь Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 2 октября, провел встречу с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Умерова, на встрече была обсуждена ИТ-коалиция, которая была начата в рамках последней встречи Рамштайна.

Кроме этого, был поднят вопрос подготовки украинских военных эстонскими инструкторами, их лечение и реабилитация на территории Эстонии и перспективы военного сотрудничества.

Умеров рассказал, что Эстония анонсировала передачу мобильного полевого госпиталя Role 2 Украине. Это уже четыре машины, которую передает Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) в сотрудничестве с партнерами.

"Благодарен Министру и всему эстонскому народу за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и масштабную материально-техническую помощь", - написал Умеров.

Помощь Эстонии Украине

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Так правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

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