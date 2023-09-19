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Україна разом з Естонією та Люксембургом створили IT-коаліцію для допомоги ЗСУ

Вівторок 19 вересня 2023 19:24
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Україна разом з Естонією та Люксембургом створили IT-коаліцію для допомоги ЗСУ Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Естонія, Люксембург та Україна на засіданні 19 вересня започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міноборони Естонії.

"Роль інформаційно-комунікаційних технологій у цій війні, безумовно, важче усвідомити, оскільки кінетична діяльність на фронті набагато помітніша. А проте дії в кіберсфері є значними підсилювачами того, що відбувається на фізичному полі бою. Для Естонії це задоволення й честь мати можливість використати свої компетенції електронної держави для підтримки України", – заявив міністр оборони Ганно Певкур.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що ІТ-коаліція буде зосереджена на гарантуванні безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України й Сил оборони, що дасть змогу Україні бути ефективнішою на полі бою.

На презентаційному заході IT Coalition також підписали Декларацію про наміри Бельгія, Литва та Данія.

Наступ української армії

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов сьогодні повідомив, що контрнаступ ЗСУ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках продовжується. ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка Донецької області.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Більше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - у матеріалі РБК-Україна.

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Естонія Люксембург ВСУ Війна Росії проти України
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