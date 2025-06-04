Умєров та Буданов провели нараду щодо обмінів з РФ
У середу, 4 червня, відбулася робоча нарада Ради штабу щодо реалізації домовленостей з Росією щодо обмінів, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Сьогодні під головуванням Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирила Буданова відбулася робоча нарада Ради штабу щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі", - повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
На нараді обговорили початок реалізації формули обміну "всіх на всіх" для визначених категорій військовослужбовців. Визначили конкретні кроки для повернення важкохворих, тяжко поранених бійців, а також молодих військових віком до 25 років, які перебувають у ворожому полоні.
Окрему увагу приділили питанню репатріації тіл полеглих воїнів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Росії.
За словами міністра, усі задіяні структури отримали чіткі завдання.
"Налагоджено комунікацію з російською стороною щодо етапів реалізації домовленостей. Їх виконання - ключовий тест на щирість намірів продовжувати перемовини й наближати припинення бойових дій. Працюємо, щоб кожен українець, який потрапив у полон, повернувся додому. Це - питання державної відповідальності та національної гідності", - зазначив Умєров.
Обмін полоненими
Нагадаємо, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся 2 червня, Україна і Росія домовилися про новий обмін військовополоненими.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що планується обміняти "1000 на 1000" і додатково "200 на 200". За його словами, списками імен сторони обміняються цього тижня.
Сьогодні Зеленський розповів, що перші два обміни можуть відбутися вже 7-8 червня. Це підтвердила й російська сторона.
Також Україна та Росія домовилися обмінятися тілами загиблих військових. Однак це відбудеться вже після обміну полоненими.
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