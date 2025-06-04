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Умеров и Буданов провели совещание по обменам с РФ

Среда 04 июня 2025 19:50
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Умеров и Буданов провели совещание по обменам с РФ Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 4 июня, состоялось рабочее совещание Совета штаба по реализации договоренностей с Россией по обменам, достигнутых во время переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Сегодня под председательством Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилла Буданова состоялось рабочее совещание Совета штаба по реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле", - сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

На совещании обсудили начало реализации формулы обмена "всех на всех" для определенных категорий военнослужащих. Определили конкретные шаги для возвращения тяжелобольных, тяжело раненых бойцов, а также молодых военных в возрасте до 25 лет, находящихся во вражеском плену.

Отдельное внимание уделили вопросу репатриации тел павших воинов, находящихся на временно оккупированных территориях или в России.

По словам министра, все задействованные структуры получили четкие задачи.

"Налажена коммуникация с российской стороной относительно этапов реализации договоренностей. Их выполнение - ключевой тест на искренность намерений продолжать переговоры и приближать прекращение боевых действий. Работаем, чтобы каждый украинец, попавший в плен, вернулся домой. Это - вопрос государственной ответственности и национального достоинства", - отметил Умеров.

Обмен пленными

Напомним, во время второго раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся 2 июня, Украина и Россия договорились о новом обмене военнопленными.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планируется обменять "1000 на 1000" и дополнительно "200 на 200". По его словам, списками имен стороны обменяются на этой неделе.

Сегодня Зеленский рассказал, что первые два обмена могут состояться уже 7-8 июня. Это подтвердила и российская сторона.

Также Украина и Россия договорились обменяться телами погибших военных. Однако это произойдет уже после обмена пленными.

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