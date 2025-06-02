Україна і РФ можуть провести два обміни полоненими: Зеленський назвав цифри
Україна і Росія під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі домовилися про обмін полоненими. Загалом додому можуть повернути 1200 українців.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
Обмін полоненими
"Про що домовилися. Буде обмін військових. Буде "1000 на 1000", може бути додаткові ще "200 на 200", тому що Україна підняла питання і щодо додаткових військових, політв'язнів і журналістів", - розповів глава держави.
Він уточнив, що списками імен Україна і РФ планують обмінятися вже цього тижня.
За словами Зеленського, він сподівається, що цього разу Росія завчасно передасть списки.
Президент додав, що росіяни заявили про готовність передати тіла 6 тисяч загиблих захисників. Зі свого боку Україна погодилася передати тіла 6 тисяч окупантів.
"Але тут потрібно ретельно вивчити питання, я про це сказав Умєрову (міністру оборони Рустему Умєрову - ред.), тому що, як нам стало відомо, "упізнаних" у росіян із цих 6 тисяч - 15 відсотків, важливо все перевірити. У нас був момент, коли вони передавали нам своїх російських убитих солдатів", - зазначив президент.
Меморандуми
Також, як зазначив президент, Україна і Росія обмінялися меморандумами. Україна передала свій заздалегідь, а Росія - тільки під час сьогоднішніх переговорів.
"Я ще фідбек від Умєрова не отримав, він їде з доповіддю, і я буду завтра з ним розмовляти в Києві і ми поділимося інформацією", - розповів він.
Повернення українських дітей
Також глава держави зазначив, що Росії передали список із майже 400 депортованих до РФ дітей.
У відповідь російська делегація запропонувала "щось напрацювати" з цього питання.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, Україна і Росія сьогодні, 2 червня, провели другий раунд переговорів у Стамбулі.
Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що в результаті зустрічі сторони домовилися про новий обмін полоненими. Зокрема, планується обміняти тяжкопоранених і тяжкохворих полонених у форматі "всіх на всіх".
Детальніше про переговори - в матеріалі РБК-Україна.
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