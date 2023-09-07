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Умєров розповів про перші рішення на посаді міністра оборони України

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони України найближчим часом запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній Раді України.

"ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який виключить будь-які корупційні ризики. Діджитал. Все, що можна оцифрувати, повинні оцифрувати", - заявив Умєров.

Він також наголосив, що вся інформація про українських воїнів має бути у діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових.

Умеров став міністром оборони України

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова 6 вересня. Таке рішення підтримали 338 народних депутатів.

Перед цим, 3 вересня, джерела РБК-Україна розповіли про перестановки до Міноборони. Йшлося про звільнення Резнікова та призначення на його посаду Умерова. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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