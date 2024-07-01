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В уряді спрогнозували, коли Україна зможе зменшити видатки на оборону

Україна, Понеділок 01 липня 2024 13:06
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В уряді спрогнозували, коли Україна зможе зменшити видатки на оборону Фото: уряд планує зменшити військові видатки у 2026 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив видатки на безпеку і оборону основним пріоритетом бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верхової Ради Ярослава Железняка в Telegram.

"Обсяги видатків державного бюджету на середньостроковий період на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2 226,8 млрд гривень; 2026 рік - 1 626,8 млрд гривень, 2027 рік - 1 532,8 млрд гривень", - йдеться в документі.

Усього видатки бюджету становитимуть: 2025 рік - 3 955,5 млрд гривень, 2026 рік - 3 788,1 млрд гривень, 2027 рік - 3 912,5 млрд гривень.

Водночас, зазначені обсяги видатків переглядатимуться під час підготовки проектів законів про державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням рішень керівництва держави, тривалості та інтенсивності воєнного конфлікту.

Як зазначили в уряді, прогнозні показники на 2025-2027 роки, розраховані в умовах воєнного часу, високої невизначеності під час постійних змін зовнішніх та внутрішніх умов економічного розвитку, є оцінкою в режимі реального часу і з огляду на поточну мінливість соціально-економічної ситуації можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і в бік погіршення.

Наявність надзвичайної невизначеності щодо подальшої реалізації безпекових ризиків та зовнішніх факторів робить можливим реалізацію різних сценаріїв економічного розвитку, йдеться в документі.

"Світ зазнає суттєвої трансформації. Збройна агресія Російської Федерації проти України спровокувала нову гонитву озброєння глобального масштабу. Передбачається, що внаслідок таких змін та занепаду інститутів безпеки імовірність виникнення нових війн і збройних конфліктів у середньостроковій перспективі зростатиме як на Європейському континенті, так і за його межами", - йдеться в Бюджетній декларації.

Нагадаємо, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону - 1,685 трлн гривень.

За даними опитування Центру Разумкова, дві третини українців підтримують зміну на довгостроковий період пріоритетів державного бюджету на користь посилення сектору безпеки і оборони.

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