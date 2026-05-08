Умєров розкрив деталі своєї зустрічі з Віткоффом та Кушнером в США

Україна та США активізують співпрацю у гуманітарній сфері, зокрема в питаннях звільнення українців з російського полону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретара Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова за підсумками переговорів у США та звернення президента України Володимира Зеленського.
Під час візиту до Сполучених Умєров провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ключовою темою розмови став гуманітарний трек.
"Основна увага гуманітарному треку - поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України", - зазначив Умєров.
Окрім цього, сторони обговорили необхідність активізації дипломатичного процесу.
Зокрема, йшлося про координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. За підсумками зустрічі секретар РНБО уже доповів президенту України Володимиру Зеленському.
Глава держави підтвердив отримання доповіді від міністра оборони. Зеленський підкреслив, що такі зустрічі мають на меті посилення позицій України.
"Було змістовно. Розраховуємо, що допоможе посилити наші позиції. І гуманітарні питання - треба їх вирішувати, треба звільняти людей з полону. Це дуже важливо", - наголосив президент.
Нагадаємо, перед візитом української делегації до Вашингтона президент Володимир Зеленський дав Рустему Умєрову три конкретні завдання для обговорення з американською стороною.
Головні пріоритети включали координацію кроків для досягнення справедливого миру, посилення оборонної підтримки та вирішення гуманітарних питань, зокрема звільнення полонених.
Водночас Україна готується до наступного етапу дипломатичної комунікації. Як заявив президент, Київ очікує на візит представників Дональда Трампа вже на рубежі весни та літа 2026 року для детального обговорення подальшої співпраці.
Паралельно з цим державний секретар США Марко Рубіо підкреслив позицію Вашингтона щодо мирного процесу. За його словами, США готові бути посередником, проте "не хочуть витрачати час" на зусилля, які не приносять реальних результатів у завершенні війни.