Умєров розкрив деталі своєї зустрічі з Віткоффом та Кушнером в США

Пріоритети переговорів у США

Під час візиту до Сполучених Умєров провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ключовою темою розмови став гуманітарний трек.

"Основна увага гуманітарному треку - поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України", - зазначив Умєров.

Окрім цього, сторони обговорили необхідність активізації дипломатичного процесу.

Зокрема, йшлося про координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. За підсумками зустрічі секретар РНБО уже доповів президенту України Володимиру Зеленському.

Реакція Зеленського

Глава держави підтвердив отримання доповіді від міністра оборони. Зеленський підкреслив, що такі зустрічі мають на меті посилення позицій України.

"Було змістовно. Розраховуємо, що допоможе посилити наші позиції. І гуманітарні питання - треба їх вирішувати, треба звільняти людей з полону. Це дуже важливо", - наголосив президент.