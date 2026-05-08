США "не хочуть витрачати час" на безрезультатні зусилля щодо миру в Україні, - Рубіо
США готові виступати в ролі посередника у мирних переговорах між Україною та Росією, але не хочуть витрачати час, якщо їхні зусилля не даватимуть результатів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам заявив державний секретар США Марко Рубіо.
"Ми виконували і намагалися виконувати роль посередника в цьому процесі. Поки що це не принесло плідних результатів з низки причин. Ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною", - сказав Рубіо.
За його словами, США не хочуть "марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу".
"Якщо ми побачимо можливість виступити в ролі посередника, який зблизить обидві сторони для укладення мирної угоди, ми б хотіли нею скористатися. Наша позиція, зрештою, така: ця війна - це трагедія", - додав держсекретар США.
Мирні переговори
Нагадаємо, вже відбулося три раунди переговорів між Україною, Росією та США щодо завершення війни.
Новий раунд тристоронніх переговорів мав відбутися ще на початку березня, але його перенесли, оскільки США почали операцію проти Ірану.
Нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав "недоцільним" продовження мирних перемовин з Україною та США у тристоронньому форматі.
За його словами, переговори не потрібні, поки Україна не виведе свої війська з Донбасу.
Ушаков вважає, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".
Водночас в Офісі президента України відреагували на ці заяви, зазначивши, що Кремль насправді не планує припиняти бойові дії навіть у разі отримання контролю над Донбасом, а подібні ультиматуми лише розкривають справжні загарбницькі плани РФ.
Тим часом Україна очікує візиту представників президента США Дональда Трампа до Києва на рубежі весни-літа.