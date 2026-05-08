США "не хочуть витрачати час" на безрезультатні зусилля щодо миру в Україні, - Рубіо

США готові виступати в ролі посередника у мирних переговорах між Україною та Росією, але не хочуть витрачати час, якщо їхні зусилля не даватимуть результатів.

"Ми виконували і намагалися виконувати роль посередника в цьому процесі. Поки що це не принесло плідних результатів з низки причин. Ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною", - сказав Рубіо.

За його словами, США не хочуть "марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу".

"Якщо ми побачимо можливість виступити в ролі посередника, який зблизить обидві сторони для укладення мирної угоди, ми б хотіли нею скористатися. Наша позиція, зрештою, така: ця війна - це трагедія", - додав держсекретар США.