Умеров раскрыл детали своей встречи с Уиткоффом и Кушнером в США

Приоритеты переговоров в США

Во время визита в Соединенные Штаты Умеров провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ключевой темой разговора стал гуманитарный трек.

"Основное внимание гуманитарному треку - возвращению наших пленных, которых удерживает Россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины", - отметил Умеров.

Кроме этого, стороны обсудили необходимость активизации дипломатического процесса.

В частности, речь шла о координации дальнейших шагов для достижения достойного мира. По итогам встречи секретарь СНБО уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Реакция Зеленского

Глава государства подтвердил получение доклада от министра обороны. Зеленский подчеркнул, что такие встречи имеют целью усиление позиций Украины.

"Было содержательно. Рассчитываем, что поможет усилить наши позиции. И гуманитарные вопросы - надо их решать, надо освобождать людей из плена. Это очень важно", - подчеркнул президент.