Умєров розкрив деталі роботи українських команд на Близькому Сході

"Протягом останнього тижня відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію. Провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами. Паралельно працюють українські військові фахівці за координацією РНБО в кожній з країн", - зазначив Умєров.

За його словами, робота зосереджена на двох напрямах. Перший – це застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БПЛА.

Другий напрям – це консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду.

"Наші команди провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення. Надаються також експертні рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів ППО", - додав секретар РНБО.

Він також зазначив, що на місцях вже розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури, також йде робота над розширенням зон прикриття.

"Окремо визначили подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн. Україна стоїть на захисті життя і суверенітету поруч із тими, хто підтримує нас у збереженні нашої незалежності", - додав Умєров.