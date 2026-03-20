Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Умеров раскрыл детали работы украинских команд на Ближнем Востоке

14:39 20.03.2026 Пт
2 мин
Украинские делегации на Ближнем Востоке имеют два ключевых направления работы
aimg Константин Широкун
Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские группы на Ближнем Востоке работают над двумя ключевыми вопросами - защита от дронов и практические решения защиты неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Рустема Умерова.

Читайте также: Украина готова помочь в Ормузском проливе: Зеленский дал поручение Умерову

"В течение последней недели посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию. Провел встречи с руководством государств и профильными структурами. Параллельно работают украинские военные специалисты по координации СНБО в каждой из стран", - отметил Умеров.

По его словам, работа сосредоточена на двух направлениях. Первое - это применение украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам БПЛА.

Второе направление - это консультации с партнерами по оценке ситуации безопасности и подготовки практических решений защиты неба с учетом украинского опыта.

"Наши команды провели экспертную оценку защиты объектов критической инфраструктуры и наработали конкретные решения. Предоставляются также экспертные рекомендации по повышению эффективности отдельных средств ПВО", - добавил секретарь СНБО.

Он также отметил, что на местах уже развернуты подразделения перехвата для защиты гражданской и критической инфраструктуры, также идет работа над расширением зон прикрытия.

"Отдельно определили дальнейшие шаги развития долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с каждой из этих стран. Украина стоит на защите жизни и суверенитета рядом с теми, кто поддерживает нас в сохранении нашей независимости", - добавил Умеров.

Что предшествовало

Напомним, ранее мы писали, что Рустем Умеров отправился на Ближний Восток, чтобы обсудить договоренности со странами Персидского залива о защите от "Шахедов".

Кроме того, недавно президент Украины рассказал, что отправил три команды специалистов по "Шахедам" на Ближний Восток - в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Также Зеленский отметил, что США обратились к Украине за экспертной поддержкой для своих военных на Ближнем Востоке. Кроме того, украинские команды работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам".

Больше по теме:
Рустем УмеровВторжение России в УкраинуБлижний востокИранДрони