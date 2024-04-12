Умєров обговорив з міністром оборони Японії ситуацію на фронті та нагальні потреби ЗСУ

Позиція Японії щодо війни РФ проти України

На початку квітня Україна отримала від уряду Японії 118 млн доларів на безповоротній основі.

Японський уряд через ситуацію в Україні заборонив експорт до Росії низки товарів, які б сприяли зміцненню її промислової бази.

Нещодавно прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що події на міжнародній арені підштовхують світ та Японію до рішучих та несподіваних дій. Зокрема, Токіо вирішило фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал.

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