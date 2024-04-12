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Умєров обговорив з міністром оборони Японії ситуацію на фронті та нагальні потреби ЗСУ

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Рустем Умєров у п'ятницю, 12 квітня, провів телефонну розмову зі своїм японським колегою Мінору Кіхарою. Обговорили ситуацію на фронті та нагальні потреби української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Умєров подякував Японії за всебічну підтримку у боротьбі України проти російської агресії.

Також український міністр поінформував колегу про динаміку на полі бою і про нагальні потреби української армії.

"Вдячний Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, надання військових автомобілів та реабілітацію поранених українських військових", - зазначив Умєров.

Позиція Японії щодо війни РФ проти України

На початку квітня Україна отримала від уряду Японії 118 млн доларів на безповоротній основі.

Японський уряд через ситуацію в Україні заборонив експорт до Росії низки товарів, які б сприяли зміцненню її промислової бази.

Нещодавно прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що події на міжнародній арені підштовхують світ та Японію до рішучих та несподіваних дій. Зокрема, Токіо вирішило фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал.

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