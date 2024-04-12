Умеров обсудил с министром обороны Японии ситуацию на фронте и неотложные потребности ВСУ

Позиция Японии по поводу войны РФ против Украины

В начале апреля Украина получила от правительства Японии 118 млн долларов на безвозвратной основе.

Японское правительство из-за ситуации в Украине запретило экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.

Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что события на международной арене подталкивают мир и Японию к решительным и неожиданным действиям. Токио решило фундаментально укрепить свой оборонный потенциал.

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