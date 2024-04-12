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Умеров обсудил с министром обороны Японии ситуацию на фронте и неотложные потребности ВСУ

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 12 апреля, провел телефонный разговор со своим японским коллегой Минору Кихарой. Обсудили ситуацию на фронте и неотложные потребности украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Умеров поблагодарил Японию за всестороннюю поддержку в борьбе Украины против российской агрессии.

Также украинский министр проинформировал коллегу о динамике на поле боя и о неотложных потребностях украинской армии.

"Благодарен Японии за участие в ИТ-коалиции и коалиции по разминированию, предоставлению военных автомобилей и реабилитации раненых украинских военных", - отметил Умеров.

Позиция Японии по поводу войны РФ против Украины

В начале апреля Украина получила от правительства Японии 118 млн долларов на безвозвратной основе.

Японское правительство из-за ситуации в Украине запретило экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.

Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что события на международной арене подталкивают мир и Японию к решительным и неожиданным действиям. Токио решило фундаментально укрепить свой оборонный потенциал.

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