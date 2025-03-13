Умєров обговорив з фінськими компаніями виробництво зброї для України

Україна та Фінляндія посилюють співпрацю в оборонній сфері. Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із фінськими компаніями виробництво боєприпасів та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

"Наше партнерство відкриває нові можливості для зміцнення українського війська сучасним озброєнням та обладнанням. Вдячний фінським компаніям за відкритість до співпраці. Запрошуємо їх до України - ми готові інвестувати у розширення виробничих потужностей, щоб забезпечити наших воїнів необхідною технікою", - підсумував він.

За словами Умєрова, Фінляндія має цінний досвід створення ефективних оборонних рішень, і є лідером у сфері технологічних інновацій.

"Провів змістовні переговори з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній. У фокусі - виробництво боєприпасів, розвиток систем супутникового зв’язку, телекомунікацій, бронетехніки та посилення морської безпеки", - пояснив міністр.

Допомога Україні з боку Фінляндії

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Фінляндія активно надає допомогу Україні у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Військова підтримає передбачає озброєння, боєприпаси, техніку та підготовку українських бійців.

Нещодавно Фінляндія оголосила про надання 36,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Також сьогодні, 13 березня, до Києва з візитом прибула голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Фінляндії Марі Рантанен.

Крім того, сьогодні Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить близько 200 млн євро.

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