До Києва з візитом прибула голова МВС Фінляндії

До Києва з візитом прибула голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Фінляндії Марі Рантанен. Під час поїздки вона вже зустрілась з українських колегою Ігорем Клименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

Як пише МВС, візит Ратанен став продовженням діалогу про співпрацю та обмін досвідом у рамках Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Визначені основні напрямки взаємодії:

цивільний захист;

гуманітарне розмінування;

охорона кордону;

боротьба з організованою злочинністю;

протидія гібридним загрозам.

Під час зустрічі було обговорено співпрацю між країнами. Для України, як відзначає МВС, є важливим інноваційні підходи та вдосконалення алгоритмів роботи в умовах війни.

"Фінляндія цікава своїми досягненнями у розбудові системи укриттів, підтримці ментального здоров’я особового складу, боротьбі з російською дезінформацією", - додає відомство.

Допомога Україні з боку Фінляндії

Фінляндія з початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Вона поставляє зброю, боєприпаси та інше військове обладнання, а також сприяє підготовці українських військових. Крім того, Фінляндія приймає українських біженців та надає їм необхідну підтримку.

Днями Міністерство закордонних справ (МЗС) Фінляндії прийняло рішення щодо надання 36,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.